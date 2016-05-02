全球金市：现货金在15个月高位附近持稳，因美元扩大跌幅

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MKS Group交易员Sam Laughlin表示，“亚洲多数市场今日休市，伦敦今晚放假，市场料陷于区间交投。但随着金价升向1,300美元，数日来的清淡交易可能会放大突发事件的影响。”
数个市场因劳动节假期休市。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，4月26日止当周，对冲基金和资产管理机构连续第三周增持COMEX白银，使其多头仓位创纪录高位。
现货银 下滑0.1%至17.80美元，距离周五触及的15个月高点17.958不远。
以下是0642GMT报价：
价格 变动 涨跌%
现货金 1292.96 -0.4 -0.03
现货银 17.8 -0.02 -0.11
现货铂金 1071 -3.5 -0.33
现货钯金 621.45 -3.05 -0.49
COMEX期金 1295.3 4.8 0.37
COMEX期银 17.855 0.036 0.2
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (翻译 艾茂林/张荻； 审校 张若琪/李爽)
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选