全球金市：现货金在15个月高位附近持稳，因美元扩大跌幅

MKS Group交易员Sam Laughlin表示，“亚洲多数市场今日休市，伦敦今晚放假，市场料陷于区间交投。但随着金价升向1,300美元，数日来的清淡交易可能会放大突发事件的影响。”

数个市场因劳动节假期休市。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，4月26日止当周，对冲基金和资产管理机构连续第三周增持COMEX白银，使其多头仓位创纪录高位。

现货银 下滑0.1%至17.80美元，距离周五触及的15个月高点17.958不远。

以下是0642GMT报价：

价格 变动 涨跌%

现货金 1292.96 -0.4 -0.03

现货银 17.8 -0.02 -0.11

现货铂金 1071 -3.5 -0.33

现货钯金 621.45 -3.05 -0.49

COMEX期金 1295.3 4.8 0.37

COMEX期银 17.855 0.036 0.2

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金