全球金市：股市下跌助力金价走坚，中止之前三日跌势

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
0619 GMT，现货金持稳在每盎司1,280.41美元，前三个交易日累计下跌1.1%。美国期金 上涨0.6%，报1,282.40美元。
“我认为金市有些被多头裹挟上涨。目前，我们看到一些获利了结以及在这些水平附近的盘整，”一名悉尼贵金属交易员表示。
“(上涨)的趋势仍在，如果就业数据疲软，黄金可能再次攀升至1,300美元，”他说。
黄金周一跳涨至15个月高点1,303.60美元，因日本央行维持政策不变，美元兑日圆下跌。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布报告显示，4月美国民间就业岗位增加15.6万个，远低于分析师预期，且为三年来最低增幅。
以下是0619GMT报价：
价格 变动 涨跌%
现货金 1280.41 1.3 0.1
现货银 17.41 0.046 0.26
现货铂金 1056 1.22 0.12
现货钯金 603.72 7.72 1.3
COMEX期金 1282.4 8 0.63
COMEX期银 17.48 0.179 1.03 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 艾茂林/李春喜 审校 王洋/孙茉莉)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元