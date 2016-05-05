版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 14:46 BJT

全球金市：股市下跌助力金价走坚，中止之前三日跌势

0619 GMT，现货金持稳在每盎司1,280.41美元，前三个交易日累计下跌1.1%。美国期金 上涨0.6%，报1,282.40美元。

“我认为金市有些被多头裹挟上涨。目前，我们看到一些获利了结以及在这些水平附近的盘整，”一名悉尼贵金属交易员表示。

“(上涨)的趋势仍在，如果就业数据疲软，黄金可能再次攀升至1,300美元，”他说。

黄金周一跳涨至15个月高点1,303.60美元，因日本央行维持政策不变，美元兑日圆下跌。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布报告显示，4月美国民间就业岗位增加15.6万个，远低于分析师预期，且为三年来最低增幅。

以下是0619GMT报价：

价格 变动 涨跌%

现货金 1280.41 1.3 0.1

现货银 17.41 0.046 0.26

现货铂金 1056 1.22 0.12

现货钯金 603.72 7.72 1.3

COMEX期金 1282.4 8 0.63

COMEX期银 17.48 0.179 1.03 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 艾茂林/李春喜 审校 王洋/孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐