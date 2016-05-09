全球金市：金价小幅下跌，美元在美国公布就业数据后走坚

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
“因短期内料不会升息，投资者无疑会认为非农就业数据利好，这缓解了美元走强的冲击，”他补充说。
0707 GMT，现货金 下跌0.7%至每盎司1,279.80美元，上周一度触及五个月高位，目前在1,268-1,303美元区间整理。现货金上周收盘几无变动，前一周跳涨5%。
美国期金 跌约1%至1,281.80美元。
美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，他对这份报告并不太担心，今年升息两次仍是“合理的预期”。他的言论也帮助美元反弹。
“我们仍预计金价将进一步上涨，随着通胀压力继续增加，对冲通胀的需求将支撑金价，”凯投宏观(Capital Economics)在报告中说。
中国海关周日公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期，或令一季度中国优于预期的宏观数据发布后市场的乐观情绪出现降温。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示，在5月3日止的一周，对冲基金及资产管理公司增加纽约商品期货交易所(COMEX)黄金及铜合约净多仓。
其他金属方面，银价下跌0.5%至每盎司17.37美元，亦受到工业金属大跌的拖累。
铂金 跌0.6%至1,068.50美元，钯金跌0.8%至598.47美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/杜明霞；审校 孙茉莉/蔡美珍)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人