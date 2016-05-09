版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 15:57 BJT

全球金市：金价小幅下跌，美元在美国公布就业数据后走坚

“因短期内料不会升息，投资者无疑会认为非农就业数据利好，这缓解了美元走强的冲击，”他补充说。

0707 GMT，现货金 下跌0.7%至每盎司1,279.80美元，上周一度触及五个月高位，目前在1,268-1,303美元区间整理。现货金上周收盘几无变动，前一周跳涨5%。

美国期金 跌约1%至1,281.80美元。

美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，他对这份报告并不太担心，今年升息两次仍是“合理的预期”。他的言论也帮助美元反弹。

“我们仍预计金价将进一步上涨，随着通胀压力继续增加，对冲通胀的需求将支撑金价，”凯投宏观(Capital Economics)在报告中说。

中国海关周日公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期，或令一季度中国优于预期的宏观数据发布后市场的乐观情绪出现降温。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示，在5月3日止的一周，对冲基金及资产管理公司增加纽约商品期货交易所(COMEX)黄金及铜合约净多仓。

其他金属方面，银价下跌0.5%至每盎司17.37美元，亦受到工业金属大跌的拖累。

铂金 跌0.6%至1,068.50美元，钯金跌0.8%至598.47美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/杜明霞；审校 孙茉莉/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐