全球金市：金价料将录得3月以来最大单周跌幅，受美元走强影响

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美元指数 或实现五周内第四次周线上涨，导致黄金等美元定价资产对于使用其他币种的投资者变得更为昂贵。
不过黄金2016年已累计上涨逾19%，因美国及全球数项经济数据疲软，削弱美国联邦储备理事会(美联储/FED)短期内推进升息的预期。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量为2,717万盎司，为2013年11月以来最高。这支撑对黄金的乐观看法。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/王丽鑫；审校 戴素萍/孙国玉/许娜)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。