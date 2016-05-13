全球金市：金价料将录得3月以来最大单周跌幅，受美元走强影响

美元指数 或实现五周内第四次周线上涨，导致黄金等美元定价资产对于使用其他币种的投资者变得更为昂贵。

不过黄金2016年已累计上涨逾19%，因美国及全球数项经济数据疲软，削弱美国联邦储备理事会(美联储/FED)短期内推进升息的预期。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量为2,717万盎司，为2013年11月以来最高。这支撑对黄金的乐观看法。(完)

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