全球金市：金价料将录得3月以来最大周线跌幅，因美元走强

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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“目前美元是影响金价的首要因素，”香港Wing Fung Precious Metals交易部门助理主管William Wong说。
Wong认为，市场对美联储去年12月实行近10年来首次升息后，下次将何时升息看法不一。美联储6月举行下次会议前，金价可能在1,250至1,300美元之间波动。
0721 GMT，现货金 上涨0.8%至每盎司1,273.01美元，周四下跌1.2%。金价本周迄今已累计下滑1.2%，为3月25日止当周来最大单周跌幅。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量为2,717万盎司，创2013年11月来高位，反映出围绕金价的持续乐观态度。
但Wong说，主要消费国中国的实货黄金需求仍很少，可能由于价格高企。“可能接近1,250美元时我们或许看到更多实货需求，”他说。
美国6月期金 上升0.3%至1,274.50美元。
现货银 涨0.7%至每盎司17.08美元，铂金 升0.9%至1,053.85美元，钯金 涨0.5%至595.71美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/杜明霞；审校 张荻/孙茉莉)
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