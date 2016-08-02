全球金市：黄金价格持稳，美联储升息预期降温导致美元走软

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
美国期金 基本持平在每盎司1,358.8美元。
“黄金继续受到买盘支撑，我们预计1,345-1,350美元短期内基本会受到支撑，金价似乎要突破这个区间，上探1,375美元，”MKS PAMP集团交易员Sam Laughlin表示。
路透技术分析师王涛表示，黄金的波形和费波纳奇回档技术位分析显示，现货金倾向于跌破位于1,346美元的支撑位，并跌向下一道支撑位1,328美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓增加0.62%，至964.03吨。
铂金 周二上涨0.3%，至每盎司1,160.85美元，盘中一度触及逾14个月高点1,163美元。(完)
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路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。