全球金市：黄金价格持稳，美联储升息预期降温导致美元走软

“黄金继续受到买盘支撑，我们预计1,345-1,350美元短期内基本会受到支撑，金价似乎要突破这个区间，上探1,375美元，”MKS PAMP集团交易员Sam Laughlin表示。

路透技术分析师王涛表示，黄金的波形和费波纳奇回档技术位分析显示，现货金倾向于跌破位于1,346美元的支撑位，并跌向下一道支撑位1,328美元。