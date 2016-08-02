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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 15:18 BJT

全球金市：黄金价格持稳，美联储升息预期降温导致美元走软

美国期金 基本持平在每盎司1,358.8美元。

“黄金继续受到买盘支撑，我们预计1,345-1,350美元短期内基本会受到支撑，金价似乎要突破这个区间，上探1,375美元，”MKS PAMP集团交易员Sam Laughlin表示。

路透技术分析师王涛表示，黄金的波形和费波纳奇回档技术位分析显示，现货金倾向于跌破位于1,346美元的支撑位，并跌向下一道支撑位1,328美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓增加0.62%，至964.03吨。

铂金 周二上涨0.3%，至每盎司1,160.85美元，盘中一度触及逾14个月高点1,163美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/李春喜 审校 蔡美珍/戴素萍)

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