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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 10:27 BJT

更正-全球金市：金价回升至1,360美元之上，因美国升息预期减弱(8月2日)

(更正：因英文有误，内文第一段应为“三周高位”，非“四周高位”)

* 美元走软，欧洲股市跌逾1%

* 铂金触及逾15个月高位

路透纽约/伦敦8月2日 - 金价周二升至三周高位，因欧洲和美国股市下跌，美元触及逾一个月最低，上周发布的疲弱的美国经济增长数据令短期内升息的预期降温

铂金系金属表现仍抢眼，铂金触及2015年4月以来最高，钯金触及13个月高位。

1844 GMT，现货金 上涨0.9%，报每盎司1,365.09美元，盘中升至1,367.33美元的7月11日以来最高。

美国12月期金 收高1%，报1,372.60美元。

“人们对美国不升息和股市过热感到担心，这些担心与日俱增，”ING分析师Hamza Khan称，“金市有许多上行动能。”

美股下跌，欧洲股市跌至三周低位，受压于银行类股走疲，欧元逾一个月来首次升穿1.12美元。

达拉斯联储总裁柯普朗加入到其他联储官员行列，也主张对再次升息保持谨慎。

“上周五发布的第二季国内生产总值(GDP)数据疲弱，似乎给金价松开了捆绑，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

“这基本上将美联储下次升息的可能性推后，也许推至2017年。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金增持量为6月底以来最大，路透跟踪的六家银上市交易基金持有量增加至纪录高位。

铂金 升0.9%，报每盎司1,167.40美元，稍早触及逾15个月高位的1,177.40美元。

钯金 升0.5%，报716.35美元，盘中稍早触及13个月高位的722.90美元。

现货银 升1.1%，报20.63美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)

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