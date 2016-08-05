全球金市：金价在美非农就业报告出炉前持稳，可望连续第二周收高

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透调查访问的分析师预计，美国7月非农就业岗位增加18万个，失业率料从6月的4.9%略降至4.8%。该数据将于周五1230GMT出炉。
上周美国初请失业金人口意外增加，能源行业裁员再度急增，导致7月美国雇主裁员人数大幅攀升。
英国央行周四降息至近零水准，并向市场释出数百亿英镑以缓解公投脱欧给经济造成的冲击。
欧洲央行(ECB)周四在经济公报中称，英国公投退出欧盟后，全球经济前景不确定性增加，重申做好准备在必要时采取措施支撑通胀。
路透综合近40家机构预测中值结果显示，中国7月实体经济基本维稳，但增长动力仍显不足，工业增加值、投资同比增速小幅回落，CPI运行平稳，PPI降幅收窄，消费增势稳健。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加0.37%，至973.21吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/许娜；审校 张若琪/王丽鑫)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.