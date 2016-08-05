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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 09:24 BJT

全球金市：金价在美非农就业报告出炉前持稳，可望连续第二周收高

路透调查访问的分析师预计，美国7月非农就业岗位增加18万个，失业率料从6月的4.9%略降至4.8%。该数据将于周五1230GMT出炉。

上周美国初请失业金人口意外增加，能源行业裁员再度急增，导致7月美国雇主裁员人数大幅攀升。

英国央行周四降息至近零水准，并向市场释出数百亿英镑以缓解公投脱欧给经济造成的冲击。

欧洲央行(ECB)周四在经济公报中称，英国公投退出欧盟后，全球经济前景不确定性增加，重申做好准备在必要时采取措施支撑通胀。

路透综合近40家机构预测中值结果显示，中国7月实体经济基本维稳，但增长动力仍显不足，工业增加值、投资同比增速小幅回落，CPI运行平稳，PPI降幅收窄，消费增势稳健。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加0.37%，至973.21吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/许娜；审校 张若琪/王丽鑫)

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