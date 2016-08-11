全球金市：金价下跌，受获利了结盘和美元上涨拖累

“由于各央行的步调不同，投资人改变了预期，引发获利了结，”永丰金融集团研究部主管涂国彬表示。

在乐观经济数据的支撑下，投资人预期美联储12月升息，而其他国家则在考虑扩大刺激政策。新西兰央行周四下调利率。

“我认为美联储与其他央行政策的差异，使对金价的这种所谓乐观看法等得更久一些。”

美元指数 周四上涨，周三曾触及近一周低点95.442。

路透技术分析师王涛称，费波纳奇预测分析显示，现货金可能跌至每盎司1,334-$1,339美元的区间。

铂金 持平于1,172美元，周三曾触及逾17个月高点；钯金 跌0.5%，至719.50美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化