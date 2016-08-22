全球金市：金价触及一周低位，受美国升息前景所累

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周日表示，美联储已经接近达成充分就业与2%通胀目标，不过他未提及联储下次应于何时升息。

纽约联邦储备银行总裁杜德利上周称，美联储有可能将在9月召开的下次会议上升息 。不过利率期货走势显示，市场预计12月升息的机率约达50%。

近几日美联储官员们释出不少矛盾的讯号，全球主要央行总裁将自8月25日起参加在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的年会。叶伦则定于隔日发表演说。

路透调查显示，多数日本企业认为政府最近推出的刺激措施对于提振经济将没什么作用，而且认为日本央行不应进一步宽松政策。对于努力克服通缩和经济停滞的决策者来说，这样的看法令人沮丧。

美元指数 早盘上涨0.3%至94.796，脱离上周低位暨6月24日以来低位94.077。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，截至8月16日当周，对冲基金和其他基金经理再度减持纽约商品期货交易所(COMEX)黄金和白银合约多仓。

随着消费者在印度和中国即将迎来假期需求高峰前重返市场，亚洲实货黄金需求本周略微增强。(完)

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