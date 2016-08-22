全球金市：金价触及一周低位，受美国升息前景所累

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周日表示，美联储已经接近达成充分就业与2%通胀目标，不过他未提及联储下次应于何时升息。
纽约联邦储备银行总裁杜德利上周称，美联储有可能将在9月召开的下次会议上升息 。不过利率期货走势显示，市场预计12月升息的机率约达50%。
近几日美联储官员们释出不少矛盾的讯号，全球主要央行总裁将自8月25日起参加在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的年会。叶伦则定于隔日发表演说。
路透调查显示，多数日本企业认为政府最近推出的刺激措施对于提振经济将没什么作用，而且认为日本央行不应进一步宽松政策。对于努力克服通缩和经济停滞的决策者来说，这样的看法令人沮丧。
美元指数 早盘上涨0.3%至94.796，脱离上周低位暨6月24日以来低位94.077。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，截至8月16日当周，对冲基金和其他基金经理再度减持纽约商品期货交易所(COMEX)黄金和白银合约多仓。
随着消费者在印度和中国即将迎来假期需求高峰前重返市场，亚洲实货黄金需求本周略微增强。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/许娜；审校 张若琪/杜明霞)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583