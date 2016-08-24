全球金市：金价持稳，投资人等待美国升息线索

0651 GMT，现货金 接近持平，报每盎司1,336.88美元。美国期金 下跌0.4%，报每盎司1,340.70美元。

路透技术分析师王涛认为，未来24小时现货金可能跌至8月22日所及低点1,331.35美元。

“尽管以美国为主的基本面改善，但我们预计投资者仍继续做多黄金，主要是考虑到需要防范意外因素，也就是英国退欧带来的经济增长风险以及11月的美国总统大选，”华侨银行分析师Barnabas Gan在报告中写道。

周二公布数据显示，美国7月新屋销售意外急增，触及近九年最高水平，因需求强劲，擦亮楼市前景，并提振第三季经济增长将会提速的观点。

“我们猜测叶伦讲话若传递出任何有关利率的强硬立场，都将对金价造成负面影响，但这届美联储已经一再证明他们不会让市场意外，而且就算有意外，也绝不会那么大胆，”INTL FCStone分析师Edward Meir在报告中写道。

现货银 上涨0.4%至每盎司18.86美元，徘徊在周一所及逾七周低点18.77美元附近。

铂金 涨0.4%至1,103.25美元，钯金小升0.2%至697.75美元。(完)

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