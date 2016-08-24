全球金市：金价持稳，投资人等待美国升息线索

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
0651 GMT，现货金 接近持平，报每盎司1,336.88美元。美国期金 下跌0.4%，报每盎司1,340.70美元。
路透技术分析师王涛认为，未来24小时现货金可能跌至8月22日所及低点1,331.35美元。
“尽管以美国为主的基本面改善，但我们预计投资者仍继续做多黄金，主要是考虑到需要防范意外因素，也就是英国退欧带来的经济增长风险以及11月的美国总统大选，”华侨银行分析师Barnabas Gan在报告中写道。
周二公布数据显示，美国7月新屋销售意外急增，触及近九年最高水平，因需求强劲，擦亮楼市前景，并提振第三季经济增长将会提速的观点。
“我们猜测叶伦讲话若传递出任何有关利率的强硬立场，都将对金价造成负面影响，但这届美联储已经一再证明他们不会让市场意外，而且就算有意外，也绝不会那么大胆，”INTL FCStone分析师Edward Meir在报告中写道。
现货银 上涨0.4%至每盎司18.86美元，徘徊在周一所及逾七周低点18.77美元附近。
铂金 涨0.4%至1,103.25美元，钯金小升0.2%至697.75美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/李春喜 审校 孙茉莉/王兴亚)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583