全球金市：金价下滑，市场观望美联储下周会议

Sept 15 (Reuters) -

“市场波动性较几周前更大...总的趋势将是下行，”Lai说，并称到年底时价格将低于1,300美元，到明年底时将跌至1,100美元。

0730 GMT，现货金 下跌0.3%至1,318.96美元；美国期金 也下跌0.3%，报每盎司1,322.60美元。

美元指数 上涨0.2%至95.521。

路透技术分析师王涛称，现货金看起来在1,319-1,330美元区间保持中性，一旦突破该区间，将指出未来方向。

周四的一个焦点是英国央行会议。上月宽松政策后，市场预期该行今天将维持政策不变。有迹象显示该行过高估计了6月退欧公投对英国经济造成的初步冲击。

现货银 跌0.3%至每盎司18.88美元，铂金 持平于1,033美元，钯金 下跌0.3%至652.10美元。(完)

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