全球金市：金价上涨，因OPEC达成限产协议后美元走软

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
石油输出国组织(OPEC)周三同意小幅减产，为2008年以来的首次；面对越来越沉重的低油价压力，OPEC领袖沙特阿拉伯对劲敌伊朗的立场有所软化。
美元指数下滑0.1%至95.352。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，美联储正在考虑调整对美国银行业的年度压力测试，以判断银行业者是否能抵御大规模金融危机。
叶伦在准备好的讲话中没有就经济或货币政策前景发表评论。
芝加哥联储总裁埃文斯称，出于对金融稳定的担心而升息，可能让美联储更加无法实现通胀率目标。
明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，美联储或许应在一段时间内保持低利率，因通胀仍处于低位。
美国8月耐久财订单较前月持平，市场预估为下降1.4%。
欧洲央行总裁德拉吉反击德国方面的指责，称该行的货币政策是帮助欧元区回到成长轨道并推升通胀的必要之举。德国此前批评负利率政策夺取了储户利益，并令德意志银行 的资金紧张。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (翻译 王颖/张荻； 审校 王丽鑫/王颖)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583