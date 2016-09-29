全球金市：金价上涨，因OPEC达成限产协议后美元走软

石油输出国组织(OPEC)周三同意小幅减产，为2008年以来的首次；面对越来越沉重的低油价压力，OPEC领袖沙特阿拉伯对劲敌伊朗的立场有所软化。

美元指数下滑0.1%至95.352。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，美联储正在考虑调整对美国银行业的年度压力测试，以判断银行业者是否能抵御大规模金融危机。

叶伦在准备好的讲话中没有就经济或货币政策前景发表评论。

芝加哥联储总裁埃文斯称，出于对金融稳定的担心而升息，可能让美联储更加无法实现通胀率目标。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，美联储或许应在一段时间内保持低利率，因通胀仍处于低位。

美国8月耐久财订单较前月持平，市场预估为下降1.4%。

欧洲央行总裁德拉吉反击德国方面的指责，称该行的货币政策是帮助欧元区回到成长轨道并推升通胀的必要之举。德国此前批评负利率政策夺取了储户利益，并令德意志银行 的资金紧张。 (完)

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