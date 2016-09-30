全球金市：股市下跌推动金价升高，但涨势因美元走坚而受限

德意志银行股价跌至纪录低位，此前有报导称，部分交易客户提走了在德银账户中的多余现金并且调整头寸。

“德银的消息可能激发一些(黄金)买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示。

“中国假期结束之前，金价可能在1,310-1,340美元的区间交投，”他补充说。

中国金融市场10月1日起将逢国庆节假期休市，10月10日恢复交易。

美国第二季经济增长并未如之前所想的那么迟缓，因出口增长大于进口，而且企业增加投资，给经济前景带来希望迹象。

但其他数据显示，美国8月成屋待完成销售指数下跌2.4%，为1月以来最低。

银价 下跌0.2%至每盎司19.05美元。

铂金 下滑0.1%至每盎司1,025.90美元。钯金 上扬0.4%，至714美元，周四曾触及七周高位721.30美元。(完)

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