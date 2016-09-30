全球金市：股市下跌推动金价升高，但涨势因美元走坚而受限

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
德意志银行股价跌至纪录低位，此前有报导称，部分交易客户提走了在德银账户中的多余现金并且调整头寸。
“德银的消息可能激发一些(黄金)买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示。
“中国假期结束之前，金价可能在1,310-1,340美元的区间交投，”他补充说。
中国金融市场10月1日起将逢国庆节假期休市，10月10日恢复交易。
美国第二季经济增长并未如之前所想的那么迟缓，因出口增长大于进口，而且企业增加投资，给经济前景带来希望迹象。
但其他数据显示，美国8月成屋待完成销售指数下跌2.4%，为1月以来最低。
银价 下跌0.2%至每盎司19.05美元。
铂金 下滑0.1%至每盎司1,025.90美元。钯金 上扬0.4%，至714美元，周四曾触及七周高位721.30美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/杜明霞；审校 张明钧/王颖)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583