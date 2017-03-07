全球金市：金价小幅下跌，市场预计美联储3月或加息

路透3月7日 - 金价周二因美元上涨而小幅下跌，徘徊在上周五触及的两周低点之上，有迹象显示美国本月可能加息。

0029 GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,224.86美元，上周五触及2月15日以来最低点1,222.51美元。

美国4月黄金期货基本持平于1,225美元。

美元指数上升0.1%至101.73。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周表示，倘若就业和通胀数据有力，美联储准备升息，强化了美联储3月14-15日会议将升息的预期。

市场参与者密切关注周五出炉的包括非农就业岗位在内的美国月度就业报告，路透调查显示，非农就业岗位料增加19万个。

美国1月工厂订单连续第二个月增加，表明制造业复苏势头不断增强，因商品价格上涨提振了对机械设备的需求。

市场还在等待欧洲央行政策决议。 路透调查显示，欧洲央行或在直至欧洲主要国家大选的这段时间维持政策不变，仅会暗示今年末或明年初逐渐退出超宽松货币政策。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量下降0.45%至836.77吨。(完) (编译 孙国玉/杜明霞；审校 张荻/张若琪)