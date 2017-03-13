全球金市：金价持稳，投资者关注美联储动向

路透3月13日 - 金价周一持稳，上个交易日触及五周低位后反弹，但美国本周将升息的预期仍对金市构成阻力。 0039 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,205.86美元。金价周五曾跌至1月31日以来最低每盎司1,194.55美元，但之后反弹并触及1,206.36美元高点，之前美国就业数据未能达到部分投资者的预期。 美国期金 涨0.4%至每盎司1,205.80美元。 美国劳工部周五称，上月新增非农就业岗位23.5万个，建筑业就业岗 位录得近10年来最大增幅，因天气比常年温暖。1月新增就业岗位从之前 公布的22.7万个上修至23.8万个。 日本1月核心机械订单意外较前月下降，创下五个月来最大跌幅，突 显该国经济复苏仍然不稳。 尽管美国即将升息正令金价承受压力，但交易商及分析师表示，由于 美国和欧洲情势存在不确定性，黄金做为避险资产的魅力料将使其跌势受 限。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五 其黄金持仓量下降1.06%至825.22吨，周四为834.10吨。 美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和投资基金在3 月7日当周将黄金净多仓削减27,827口至93,893口，脱离之前一周触及的 逾三个月高点。(完) (翻译 王颖/张荻； 审校 张若琪/郑茵)