全球金市：金价持坚，静候美联储利率决定

路透3月15日 - 金价周三持稳，美国联邦储备理事会(美联储/FED)利 率决定即将出炉，外界普遍预期美联储将升息。 0040GMT，现货金 小涨0.1%至每盎司1,199.34美元。 美国期金 跌0.3%至1,199美元。 美联储加息似成定局，投资者关注焦点转向美联储周三政策会议后传 递出的信息。联储去年12月时预计今年将加息三次。 美联储将在周三1800GMT公布声明，之后1830GMT举行记者会。 投资者还关注周三举行的荷兰大选，这增加了黄金的避险魅力。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周二 其黄金持仓量增加0.36%至834.99吨，周一为832.03吨。 美国2月生产者物价增幅大于预期，因酒店住宿等服务业成本升高， 生产者物价同比涨幅达到近五年来最大，直指通胀压力稳步上升。 (完) (翻译 杜明霞/张荻； 审校 王丽鑫/戴素萍)