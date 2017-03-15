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亚洲 | 2017年 3月 15日 星期三 09:17 BJT

全球金市：金价持坚，静候美联储利率决定

    路透3月15日 - 金价周三持稳，美国联邦储备理事会(美联储/FED)利
率决定即将出炉，外界普遍预期美联储将升息。
    
    0040GMT，现货金      小涨0.1%至每盎司1,199.34美元。
    
    美国期金       跌0.3%至1,199美元。
 
    美联储加息似成定局，投资者关注焦点转向美联储周三政策会议后传
递出的信息。联储去年12月时预计今年将加息三次。
    
    美联储将在周三1800GMT公布声明，之后1830GMT举行记者会。
    
    投资者还关注周三举行的荷兰大选，这增加了黄金的避险魅力。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     称，周二
其黄金持仓量增加0.36%至834.99吨，周一为832.03吨。            
    
    美国2月生产者物价增幅大于预期，因酒店住宿等服务业成本升高，
生产者物价同比涨幅达到近五年来最大，直指通胀压力稳步上升。            
(完) (翻译 杜明霞/张荻； 审校 王丽鑫/戴素萍)
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