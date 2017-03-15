全球金市：金价上涨受荷兰大选疑虑提振，投资者等待美联储政策决议

路透3月15日 - 金价周三微涨，受荷兰大选结果的不确定性所引发的避险买盘提振，市场也在等待有关美国今年升息步伐的线索。

美联储加息似成定局，投资者关注焦点转向美联储周三政策会议后传 递出的信息。联储去年12月时预计今年将加息三次。

0608GMT，现货金上涨0.4%至每盎司1,203.31美元。

美国期金涨0.1%至1,203.30美元。

“我们认为在美联储利率决议和政策声明公布前，周三大部分时段的走势将持稳，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。

“我们认为美联储将改变给人留下的过于激进的印象，鉴于此，我们倾向于仍积极看待黄金。”

美联储将于周三1800GMT公布政策声明，之后在1830GMT召开新闻会。

投资者还关注周三举行的荷兰大选，这已增强了黄金的避险魅力。

分析师表示，金价在1,180美元附近存在重要支撑。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二黄金持仓较周一增加0.36%至834.99吨。这是继上周持仓减少后连续第二天增加。

现货白银涨0.5%至每盎司16.92美元。

现货铂金上涨0.9%至940.70美元，现货钯金走坚，报743.83美元。钯金昨日触及1月31日以来最低738.35美元。

现货金图表：reut.rs/2nm0WmF