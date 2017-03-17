全球金市：金价持坚，周线料为三周来首次上涨

日本已公布经济指标--2017/5/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 持平 y)
路透3月17日 - 金价周五持坚，和上日创下的逾一周高位相去不远，周线仍有望为三周来首次上涨。 0050GMT，现货金 微跌0.1%，报每盎司1,224.90美元，上日触及1,233.13美元，为3月6日以来最高水平。 美国期金 跌0.2%，报1,224.60美元。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四 其黄金持仓量下降0.28%至837.06吨，周三为839.43吨。 荷兰中间偏右的首相吕特在周三大选中击败反伊斯兰和反欧盟的威尔 德斯，让其他面对民族主义浪潮的欧盟国家大大地松了一口气。 美国联邦储备理事会(美联储)重回升息轨道，可能为陷于困境的日本 央行和欧洲央行助一臂之力，并结束亚洲地区长期以来的货币刺激政策周 期；从中国到土耳其乃至英国当局都在周四对美国的政策调整作出回应。 美国房屋建筑活动2月跳增，因气温高于正常水平，提振独栋房屋房 屋开工猛增至接近九年半高位，表明尽管经济增长在首季明显放缓，但步 伐仍然稳健。 (完) (翻译 戴素萍/张荻； 审校 张若琪/杜明霞)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 持平 y)
路透上海5月25日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 14机床PPN001 5 5月20日 3年 8.60% 浦发银行 PPN 本息违约，兑付日因 集团
路透上海5月25日 - 深陷债券违约泥沼的大连机床集团有限责任公司周四公告，该公司 日前有一笔本金为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具(PPN)未能按期兑付，再构成实质 违约。 该PPN为14机床PPN001，期限三年，票面利率8.60%，主承销商浦发银行。应于5月20日 兑付，因遇节假日，顺延至5月22日。但截至22日日终，大连机床未能筹措足额偿债资金。 目前最新主体评级为A，债项评级为D，应偿付本息金额共计5.43亿元。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。今年以 来，亦已有中票和超短融先后未能按时付息或兑付。 以下为大连机床集团相关债券明细(金额：亿元)： 债券名称 种类 规模 发行日 预定到期日 主承销商 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2