全球金市：金价持坚，周线料为三周来首次上涨

路透3月17日 - 金价周五持坚，和上日创下的逾一周高位相去不远，周线仍有望为三周来首次上涨。 0050GMT，现货金 微跌0.1%，报每盎司1,224.90美元，上日触及1,233.13美元，为3月6日以来最高水平。 美国期金 跌0.2%，报1,224.60美元。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四 其黄金持仓量下降0.28%至837.06吨，周三为839.43吨。 荷兰中间偏右的首相吕特在周三大选中击败反伊斯兰和反欧盟的威尔 德斯，让其他面对民族主义浪潮的欧盟国家大大地松了一口气。 美国联邦储备理事会(美联储)重回升息轨道，可能为陷于困境的日本 央行和欧洲央行助一臂之力，并结束亚洲地区长期以来的货币刺激政策周 期；从中国到土耳其乃至英国当局都在周四对美国的政策调整作出回应。 美国房屋建筑活动2月跳增，因气温高于正常水平，提振独栋房屋房 屋开工猛增至接近九年半高位，表明尽管经济增长在首季明显放缓，但步 伐仍然稳健。 (完) (翻译 戴素萍/张荻； 审校 张若琪/杜明霞)