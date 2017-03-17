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亚洲 | 2017年 3月 17日 星期五 16:09 BJT

全球金市：金价持稳，周线料为三周来首次上涨

路透3月17日 - 金价周五持稳，周线有望三周来首次上涨。此前美国 联邦储备理事会(美联储/FED)暗示今年升息步伐缓慢，令美元多头失望， 美元跌至五周新低。

美联储本周稍早如预期加息，且仍维持了今年还将再升息两次，明年 升息三次的预期，这令原本寄望可能暗示今年升息四次的美元多头失望。

美元指数周五触及五周低点100.160。

0739GMT，现货金几近持平，报每盎司1,226.31美元，昨日曾触及3月6日高位；美国期金亦基本持平，报1,226.20美元。

“市场并不确定未来(美联储)升息时机。我预计在法国大选和美联储5月会议之间黄金将在1,190-1,230美元的宽幅区间内交投，”山东黄金首席分析师蒋舒称。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周四的黄金持仓减少0.28%至837.06吨，周三报839.43吨；此前该基金持仓连续三日增加。

不过，OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示，20国集团(G20)财经首脑本周会议可能会给黄金带来潜在的避险买盘。

路透技术分析师王涛称，现货金可能会测试1,221美元支撑，若跌破该位恐将下看1,210美元。

现货白银下跌0.3%至每盎司17.23美元，昨日曾触及3月7日以来最高。

现货铂金涨0.2%至954.90美元，现货钯金升0.5%至767.65美元。(完) (编译 孙茉莉/许娜；审校 王兴亚/李爽)
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