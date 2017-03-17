全球金市：金价持稳，周线料为三周来首次上涨

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
路透3月17日 - 金价周五持稳，周线有望三周来首次上涨。此前美国 联邦储备理事会(美联储/FED)暗示今年升息步伐缓慢，令美元多头失望， 美元跌至五周新低。
美联储本周稍早如预期加息，且仍维持了今年还将再升息两次，明年 升息三次的预期，这令原本寄望可能暗示今年升息四次的美元多头失望。
美元指数周五触及五周低点100.160。
0739GMT，现货金几近持平，报每盎司1,226.31美元，昨日曾触及3月6日高位；美国期金亦基本持平，报1,226.20美元。
“市场并不确定未来(美联储)升息时机。我预计在法国大选和美联储5月会议之间黄金将在1,190-1,230美元的宽幅区间内交投，”山东黄金首席分析师蒋舒称。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周四的黄金持仓减少0.28%至837.06吨，周三报839.43吨；此前该基金持仓连续三日增加。
不过，OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示，20国集团(G20)财经首脑本周会议可能会给黄金带来潜在的避险买盘。
路透技术分析师王涛称，现货金可能会测试1,221美元支撑，若跌破该位恐将下看1,210美元。
现货白银下跌0.3%至每盎司17.23美元，昨日曾触及3月7日以来最高。
现货铂金涨0.2%至954.90美元，现货钯金升0.5%至767.65美元。(完) (编译 孙茉莉/许娜；审校 王兴亚/李爽)
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。