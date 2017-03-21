全球金市：技术性抛盘打压金价小跌，美联储政策立场给予支撑

路透3月21日 - 黄金价格周二小跌，未能突破一道关键阻力位，但仍 盘旋在上日触及的两周高位附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)政 策前景趋于温和。 美国芝加哥联储总裁埃文斯周一称，联储将至少等到6月才决定是否 进一步升息。 0556GMT，现货金 跌0.4%至每盎司1,228.61美元，上日触及3月 6日以来最高水准1,235.50美元。 美国期金 跌0.4%，报每盎司1,228.60美元。 “我们看到的是短期仓位调整的失败，因为黄金未能突破1,237美元 处的强劲阻力，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。 “但目前除了看多黄金之外别无选择...我们预计美元修正将会持续 一段时间，这将支撑黄金。” 路透技术分析师王涛表示，由于未能突破1,237美元处的阻力位，现 货金预计跌至每盎司1,221美元。 市场对于美联储将不得不加快升息以对抗特朗普刺激政策产生通胀压 力的预期降温，因上周美联储未暗示将加快收紧政策的步伐。(完) (编译 艾茂林/李春喜; 审校 高琦/孙茉莉)