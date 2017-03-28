全球金市：金价持稳，投资者关注特朗普能否推进减税等承诺

路透3月28日 - 金价周二持稳，因投资者关注美国总统特朗普能否兑现其减税和基础设施支出承诺，而且美元从数月低位微幅上扬。 0557 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,253.83美元，上日曾触及一个月最高水平1,261.03美元。 美国期金 小幅下跌0.2%，每盎司报1,253.60美元。 “市场现在开始平静下来，对医保法案失利所产生影响的担忧有所减弱，”澳新银行分析师Daniel Hynes 表示。 “我们可能看到金价暂时相对平稳，直到特朗普的其他政策稍微明朗些，尤其是税改法案。” 特朗普在医保改革议案上受挫，让投资者警觉起来，开始评估今年通过税改的几率。 Hynes说，未来几周金价上限可能在每盎司1,260美元，并称金价可能难以突破目前切入位在1,259.12美元 的200日移动均线。 路透技术分析师王涛称，现货银可能突破每盎司18.46美元的阻力位，未来三个月可能涨向下一道阻力位1 9.34美元。(完) (编译 王琛/李春喜; 审校 于春红/艾茂林)