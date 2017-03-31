全球金市：金价上涨，受政治不确定性推动录得一年来最佳季度表现

香港已公布经济指标--2017/5/24
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股指周五下跌，因投资者锁定利润，这也提振了金价。 数据显示，美国通胀同比升幅为近五年来最高，同时，纽约联储总裁 讲话也巩固了今年升息的预期。 未来数月，金价将得到支撑，因对特朗普颁布减税和投资支出计划的 能力存在质疑，且欧洲政治前景不确定。 汤森路透GFMS分析师在周五发布的2017年黄金调查报告中称，因规避 风险的避险买盘，以及印度买兴恢复，预计今年金价均值为每盎司1,259 美元。 其它贵金属，现货银 升0.7%，报每盎司18.21美元，本季大涨1 4.2%。 铂金 涨0.6%，报每盎司948.60美元，本季涨约5%。 钯金 升0.2%，报每盎司795.5美元，本季度大涨17.3%。(完) (编译 刘静；审校 李军)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。
路透首尔5月24日 - 韩国股市周三走高，有望连涨第四个交易日，但在美国联邦储备理事会(美联储)会议记录公布以及石油输出国组织(OPEC)商谈延长减产协议这些关键性事件之前，韩股囿于窄幅区间。 0206 GMT，综合股价指数(KOSPI) 微涨0.1%报2,314.63点。 “今日成交量偏低，因投资者采取谨慎立场，等待(美联储)会议记录公布以及OPEC会议和七国集团(G7)峰会的结果，”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说。 石油输出国组织(OPEC)周四将在维也纳开会，考虑是否延长减产协议，以缓解全球原油供应过剩局面。 七国集团(G7)峰会将于5月26-27日在意大利陶尔米纳(Taormina)召开。 外资料将卖超，接近中午时分，他们卖超702亿韩元韩股。 SK海力士 涨1.5%，现代汽车 跌逾2%。 上涨股和下跌股分别为431家和341家。 韩元