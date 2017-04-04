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亚洲 | 2017年 4月 4日 星期二 09:42 BJT

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑

路透4月4日 - 金价周二触及一周高点，受美元疲软的支撑，且因地缘政治紧张的疑虑令投资人转向避险资产。

0058 GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,255.96美元，美国期金上涨0.4%报1,258.40美元。

一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。

一项美国制造业活动指标3月从两年半高位回落，因生产和库存下降；不过工厂就业指标大增，显示该行业在能源业引领下的复苏势头正在增强。

欧洲和大多数亚洲地区3月制造业再度稳步增长，为当季表现划下完美句号，尽管出口商担心美国贸易保护主义抬头可能会扼杀全球贸易复苏。

银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？

国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)的比例升至325%，总规模达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加0.53%至836.77吨，周五为832.32吨。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 杜明霞/戴素萍)
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