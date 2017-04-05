全球金市：金价持稳，“习特会”之前风险偏好下降

路透4月5日 - 金价周三持坚，接近上日触及的一个月高位，中美领导人本周会晤之前风险偏好下降。

0056 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256美元。美国期金也基本持平，报每盎司1,257.80美元。

现货金周二曾触及2月27日以来最高水平1,261.15美元。

投资者还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布3月会议记录。

韩国军方表示，朝鲜(北韩)周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会。

美国总统特朗普和中国国家主席习近平周四和周五将会晤。

美国2月贸易逆差从近两年高位回落，因内需放缓打压进口，且全球经济成长增强提振了美国产品的出口。