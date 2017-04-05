全球金市：金价持稳，“习特会”之前风险偏好下降

基金观点：预料再有机构调降中国评级，惟对债券通影响不大--柏瑞投资
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透4月5日 - 金价周三持坚，接近上日触及的一个月高位，中美领导人本周会晤之前风险偏好下降。
0056 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256美元。美国期金也基本持平，报每盎司1,257.80美元。
现货金周二曾触及2月27日以来最高水平1,261.15美元。
投资者还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布3月会议记录。
韩国军方表示，朝鲜(北韩)周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会。
美国总统特朗普和中国国家主席习近平周四和周五将会晤。
美国2月贸易逆差从近两年高位回落，因内需放缓打压进口，且全球经济成长增强提振了美国产品的出口。
美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二突然辞职，此前他承认2012年在与华尔街一位分析师的谈话中，可能泄露了有关美联储政策选项的机密信息。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 张若琪/王兴亚)
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
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