全球金市：金价持稳，静待美国非农就业报告

标题新闻：菲律宾总统杜特尔特称，若伊斯兰国威胁扩大，不排除全国实施戒严
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路透4月7日 - 金价周五持稳，上日金价受压于美元上涨而下跌0.3%；投资者静待今日稍晚美国公布重要的非农就业报告。
0052GMT，现货金持平报每盎司1,251.06美元，美国期金亦持平报1,252.90美元。
现货金可望录得连续第四周上扬，但周线涨幅料不到0.5%。
金价周四承压，因上周美国初请失业金人数创近两年来最大降幅。
美元指数上涨0.1%至100.730。
投资者将关注周五出炉的美国3月非农就业报告，分析师预计该报告可能成为左右金市短线走势的关键。
根据路透调查，上月非农就业岗位可能增加18万个，2月为增加23.5万个。就业强劲增长可能会加剧薪资的上行压力，从而支持升息。
投资者还关注美国总统特朗普与中国国家主席习近平周五的会晤，两人周四首次进行面对面会谈。
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，如果美国经济继续增长，美联储在接近年底时开始缩减其4.5万亿(兆)美元的资产负债表，逐步退出在金融危机期间采用的非常规刺激措施，将是合乎情理的。
周五公布的一份招聘者调查报告显示，随着英国脱离欧盟程序展开，英国雇员对工作岗位迁移的态度更趋谨慎，从而加剧了长久以来的技工短缺问题。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 王丽鑫/陈宗琦)
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* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。
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