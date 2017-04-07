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亚洲 | 2017年 4月 7日 星期五 09:50 BJT

全球金市：金价持稳，静待美国非农就业报告

路透4月7日 - 金价周五持稳，上日金价受压于美元上涨而下跌0.3%；投资者静待今日稍晚美国公布重要的非农就业报告。

0052GMT，现货金持平报每盎司1,251.06美元，美国期金亦持平报1,252.90美元。

现货金可望录得连续第四周上扬，但周线涨幅料不到0.5%。

金价周四承压，因上周美国初请失业金人数创近两年来最大降幅。

美元指数上涨0.1%至100.730。

投资者将关注周五出炉的美国3月非农就业报告，分析师预计该报告可能成为左右金市短线走势的关键。

根据路透调查，上月非农就业岗位可能增加18万个，2月为增加23.5万个。就业强劲增长可能会加剧薪资的上行压力，从而支持升息。

投资者还关注美国总统特朗普与中国国家主席习近平周五的会晤，两人周四首次进行面对面会谈。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，如果美国经济继续增长，美联储在接近年底时开始缩减其4.5万亿(兆)美元的资产负债表，逐步退出在金融危机期间采用的非常规刺激措施，将是合乎情理的。

周五公布的一份招聘者调查报告显示，随着英国脱离欧盟程序展开，英国雇员对工作岗位迁移的态度更趋谨慎，从而加剧了长久以来的技工短缺问题。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 王丽鑫/陈宗琦)
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