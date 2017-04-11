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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 09:34 BJT

全球金市：金价持稳，地缘政治疑虑提供支撑

路透4月11日 - 金价周二持坚，在朝鲜(北韩)和中东政治紧张情势升 温之际，受其避险地位支撑。

0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。

法国即将举行总统大选，以及美国打击叙利亚后朝鲜半岛和中东紧张 局势升温，令投资者感到不安，即使近几个月的数据显示全球经济稳步改 善。

英国首相办公室称，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)与美国总统特朗普周一通话，双方认为目前仍是说服俄罗斯切断与叙利亚总统阿萨德的关系的“窗口期”。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周一称，美联储打算循序渐进加息的目的是让经济在不过热的情况下，保持充分就业并且使通胀率维持在接近2%的水平。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，IMF认为今年和明年全球经济前景较2016年更为乐观，但对近期之后的情况仍有顾虑。

日本央行对国内各地区经济的评估为近十年来最为乐观，尽管部分企业警告称，有关美国总统特朗普贸易政策的不确定性可能影响资本支出计划。(完) (翻译 杜明霞/张荻； 审校 戴素萍/许娜)
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