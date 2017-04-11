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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 16:13 BJT

全球金市：金价小升，地缘政治担忧激发避险需求

路透4月11日 - 金价周二小升，因围绕朝鲜和中东地区的政治紧张局势升级，提振了对于黄金的避险需求。

0744 GMT，现货金 上升0.3%，报每盎司1,254美元。美国期金上涨0.5%至1,259.50美元。

美国空袭叙利亚后朝鲜半岛和中东紧张局势升温，再加上法国即将举行总统大选，令投资者感到不安。

“鉴于政治局势紧张，黄金应能获得一些支撑，”INTL FCStone的分析师Edward Meir表示。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周一称，美联储打算循序渐进加息的目的是让经济在不过热的情况下，保持充分就业并且使通胀率维持在接近2%的水平。

“金价在1,260上方可能难以为继，因为从技术角度看缺乏动能，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

“若跌破1,240美元，将预示着更深的修正。”

金价一直未能突破位于200日移动均线切入位的关键技术阻力位。

路透技术分析师王涛称，现货金的目标水平仍是1,241美元，正如波浪形图和费波纳奇回档技术位分析所暗示的那样。

现货银小涨0.2%至每盎司17.95美元。

现货铂金升1%至945.60美元。钯金上扬0.6%至792.80美元。(完) (编译 王洋/李春喜 审校 于春红)
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