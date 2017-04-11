全球金市：金价小升，地缘政治担忧激发避险需求

中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透4月11日 - 金价周二小升，因围绕朝鲜和中东地区的政治紧张局势升级，提振了对于黄金的避险需求。
0744 GMT，现货金 上升0.3%，报每盎司1,254美元。美国期金上涨0.5%至1,259.50美元。
美国空袭叙利亚后朝鲜半岛和中东紧张局势升温，再加上法国即将举行总统大选，令投资者感到不安。
“鉴于政治局势紧张，黄金应能获得一些支撑，”INTL FCStone的分析师Edward Meir表示。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周一称，美联储打算循序渐进加息的目的是让经济在不过热的情况下，保持充分就业并且使通胀率维持在接近2%的水平。
“金价在1,260上方可能难以为继，因为从技术角度看缺乏动能，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
“若跌破1,240美元，将预示着更深的修正。”
金价一直未能突破位于200日移动均线切入位的关键技术阻力位。
路透技术分析师王涛称，现货金的目标水平仍是1,241美元，正如波浪形图和费波纳奇回档技术位分析所暗示的那样。
现货银小涨0.2%至每盎司17.95美元。
现货铂金升1%至945.60美元。钯金上扬0.6%至792.80美元。(完) (编译 王洋/李春喜 审校 于春红)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。