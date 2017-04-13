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亚洲 | 2017年 4月 13日 星期四 15:53 BJT

全球金市：现货金触及五个月高位，受地缘政治紧张局势和美元下滑推动

    路透4月13日 - 黄金价格周四涨至五个月高位，因围绕美俄关系和朝鲜问题的紧张局势升温。此外，美国总统特朗普有关美元太强的言论打压美元走低，这亦提振金价。
    
    0713 GMT，现货金      报每盎司1,285.22美元，稍早曾触及11月10日以来的最高位1,287.98美元，涨幅为0.2%。
    
    美国期金       升0.7%至每盎司1,286.40美元。

    “我们看到市场出现许多避险买盘...人们担心汇率，担心全球各地
的冲突，目前很多资金涌入黄金，”新加坡黄金经销商GoldSilver Centr
al的执行董事Brian Lan表示。
    
    “市场略微呈现超买，但鉴于过去几天看到的状况，金价可能测试1,
300美元。”
    
    路透技术分析师王涛表示，由于现货金已经升穿1,282美元处的阻力
位，预计将攀升至1,303美元。            
    
    “我们可能在复活节的周末前看到一些获利了结，”香港利昌金铺的
Ronald Leung表示。
    
    现货银      上涨0.1%至18.47美元，盘中一度触及五个月高点18.56
美元。(完) (编译 高琦/李春喜; 审校 王兴亚/杜明霞)
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