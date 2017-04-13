全球金市：现货金触及五个月高位，受地缘政治紧张局势和美元下滑推动

香港证券：证监会称正在调查大量个案，当中涉及上市公司高管失职行
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
路透4月13日 - 黄金价格周四涨至五个月高位，因围绕美俄关系和朝鲜问题的紧张局势升温。此外，美国总统特朗普有关美元太强的言论打压美元走低，这亦提振金价。 0713 GMT，现货金 报每盎司1,285.22美元，稍早曾触及11月10日以来的最高位1,287.98美元，涨幅为0.2%。 美国期金 升0.7%至每盎司1,286.40美元。 “我们看到市场出现许多避险买盘...人们担心汇率，担心全球各地 的冲突，目前很多资金涌入黄金，”新加坡黄金经销商GoldSilver Centr al的执行董事Brian Lan表示。 “市场略微呈现超买，但鉴于过去几天看到的状况，金价可能测试1, 300美元。” 路透技术分析师王涛表示，由于现货金已经升穿1,282美元处的阻力 位，预计将攀升至1,303美元。 “我们可能在复活节的周末前看到一些获利了结，”香港利昌金铺的 Ronald Leung表示。 现货银 上涨0.1%至18.47美元，盘中一度触及五个月高点18.56 美元。(完) (编译 高琦/李春喜; 审校 王兴亚/杜明霞)
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。