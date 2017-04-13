全球金市：现货金触及五个月高位，受地缘政治紧张局势和美元下滑推动

路透4月13日 - 黄金价格周四涨至五个月高位，因围绕美俄关系和朝鲜问题的紧张局势升温。此外，美国总统特朗普有关美元太强的言论打压美元走低，这亦提振金价。 0713 GMT，现货金 报每盎司1,285.22美元，稍早曾触及11月10日以来的最高位1,287.98美元，涨幅为0.2%。 美国期金 升0.7%至每盎司1,286.40美元。 “我们看到市场出现许多避险买盘...人们担心汇率，担心全球各地 的冲突，目前很多资金涌入黄金，”新加坡黄金经销商GoldSilver Centr al的执行董事Brian Lan表示。 “市场略微呈现超买，但鉴于过去几天看到的状况，金价可能测试1, 300美元。” 路透技术分析师王涛表示，由于现货金已经升穿1,282美元处的阻力 位，预计将攀升至1,303美元。 “我们可能在复活节的周末前看到一些获利了结，”香港利昌金铺的 Ronald Leung表示。 现货银 上涨0.1%至18.47美元，盘中一度触及五个月高点18.56 美元。(完) (编译 高琦/李春喜; 审校 王兴亚/杜明霞)