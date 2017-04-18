全球金市：金价接近五个月高位，因美元疲弱和地缘政治局势紧张

* 金价上涨，距周一触及的五个月高位仅差不到3美元 * 美元指数跌至三周低位 * 美国10年期公债收益率处于五个月低位 路透纽约/伦敦4月18日 - 金价周二转升，接近前日触及的五个月高 位，受助于美元走软、美债收益率下降、朝鲜局势紧张和法国大选前的紧 张情绪。 美元指数 跌至三周低位，因美国房屋开工数据令人失望，美国 和日本之间的贸易对话令人紧张不安。而英镑急升，此前英国首相特雷莎 梅要求提前进行大选。 特雷莎梅提前大选的要求给投资者本已冗长的不确定清单又增加了一 条，清单中还有叙利亚、阿富汗、土耳其、美国与俄罗斯和中国的关系等 。 “短期风险偏向下行，但具有潜在支撑，因市场聚焦地缘政治不确定 性，我们预计日圆将继续走强，自11月以来日圆和黄金一直是携手前行的 ，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略负责人Ole Hansen称。 “而且对美元的预期得以修正，强势美元概念在减弱，特朗普总统在 喊低美元，我们看见美国数据也疲弱，改变了人们对升息次数的预期。” 美国10年期公债收益率跌至五个月低位，也给金价提供了支撑。 1912 GMT，现货金 升0.6%，报每盎司1,291.98美元，略低于前 日触及的11月9日以来最高的1,295.42美元。 美国期金 收高0.2%，报1,294.10美元。 在法国，周日将进行的第一轮大选投票令投资者紧张不安，尽管民调 显示，中间派候选人马克龙处于领先地位，极右翼反欧盟候选人勒庞紧随 其后。 现货银 下跌0.3%，报每盎司18.32美元，现货铂金下跌0.2%， 报每盎司977.60美元，现货钯金下跌2.1%，报771.80美元，稍早触及3月1 7日以来最低的769.80美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)