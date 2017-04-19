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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 14:44 BJT

全球金市：金价因获利了结而微幅下滑，但地缘政治风险提供支撑

路透4月19日 - 金价周三因温和获利了结而下滑，但有关朝鲜(北韩) 的地缘政治忧虑以及法国总统大选之前的紧张情绪为避险资产提供了支撑 。

0617 GMT，现货金跌0.4%，每盎司报1,284.15美元。

美国期金下滑0.6%，每盎司报1,288.80美元。

美国副总统彭斯周三称，美国将与盟友及中国合作，通过经济和外交 向朝鲜施压，但他还表示，美国将以“强势回应”挫败任何攻击。

“黄金的整体情况非常乐观，因为朝鲜引发了地缘政治紧张局势，并且升息预期降温，”永丰金融集团研究部主管涂国彬表示。

“我们认为将围绕1,280美元形成交投区间，价格将介于1,270-1,310美元。”

“金价曾持于高位并出现一些获利了结...价格应会调整并再次上涨，”上海一交易员说。

法国方面，本周日法国将举行总统大选第一轮投票，尽管民调显示中间派马克龙支持率排第一，极右翼候选人勒庞排第二，投资者仍保持谨慎观望。

英国首相特雷莎梅要求提前大选，为原本就对地缘政治等诸多因素感到担忧的投资者再添一重不确定性。

现货银跌0.4%至每盎司18.18美元。

铂金(白金)上升0.3%至976美元，钯金跌0.3%至772.55美元。钯金周二跌近2%，触及逾四周低位769.80美元。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 王颖/高琦)
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