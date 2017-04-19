全球金市：金价因获利了结而微幅下滑，但地缘政治风险提供支撑

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
路透4月19日 - 金价周三因温和获利了结而下滑，但有关朝鲜(北韩) 的地缘政治忧虑以及法国总统大选之前的紧张情绪为避险资产提供了支撑 。
0617 GMT，现货金跌0.4%，每盎司报1,284.15美元。
美国期金下滑0.6%，每盎司报1,288.80美元。
美国副总统彭斯周三称，美国将与盟友及中国合作，通过经济和外交 向朝鲜施压，但他还表示，美国将以“强势回应”挫败任何攻击。
“黄金的整体情况非常乐观，因为朝鲜引发了地缘政治紧张局势，并且升息预期降温，”永丰金融集团研究部主管涂国彬表示。
“我们认为将围绕1,280美元形成交投区间，价格将介于1,270-1,310美元。”
“金价曾持于高位并出现一些获利了结...价格应会调整并再次上涨，”上海一交易员说。
法国方面，本周日法国将举行总统大选第一轮投票，尽管民调显示中间派马克龙支持率排第一，极右翼候选人勒庞排第二，投资者仍保持谨慎观望。
英国首相特雷莎梅要求提前大选，为原本就对地缘政治等诸多因素感到担忧的投资者再添一重不确定性。
现货银跌0.4%至每盎司18.18美元。
铂金(白金)上升0.3%至976美元，钯金跌0.3%至772.55美元。钯金周二跌近2%，触及逾四周低位769.80美元。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 王颖/高琦)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普