全球金市：现货金持稳，投资者在法国大选前夕变得谨慎

《汇市简讯》欧元/日圆料维持区间交投
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
路透4月21日 - 黄金价格周五持稳，避险需求依旧，投资者关注即将到来的法国总统大选首轮投票，目前主要候选人难分轩轾。 0722 GMT，现货金 下滑0.1%至每盎司1,280.01美元，六周以来料将首次录得周线跌幅。 美国期金 下滑0.2%至每盎司1,281.40美元。 “我预期投资者将保持观望...在周日法国大选举行前，他们更可能是观察市场，而非投身场中进行交易，尤其是这场大选的结果并不明朗。”华侨银行分析师Barnabas Gan说道。 “短期内，如果地缘政治紧张情势加剧，金价可能达到1,300美元或 以上。” “如果周末(法国大选)没有意外，则周一金价可能修正，因避险对冲 操作减少，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说，“技术面而言， 金价似乎已经失去动能，过去几日的高点在降低。” 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，今年美联储仍有可能升息三次 ，但该行拥有观望经济如何发展的灵活性。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四 其黄金持仓量下降0.76%至854.25吨。 现货银 跌0.3%至每盎司17.95美元，连续第五日下跌。银价本 周迄今跌约3%。 铂金 跌0.7%至970.90美元。钯金 涨0.2%至798.55美元。 (完) (编译 高琦/杜明霞；审校 张涛/张明钧)
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 10.2 10.2 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -3.3% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差41.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 398.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,269.1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 -- 正26 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 5月 --