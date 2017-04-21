全球金市：现货金持稳，投资者在法国大选前夕变得谨慎

路透4月21日 - 黄金价格周五持稳，避险需求依旧，投资者关注即将到来的法国总统大选首轮投票，目前主要候选人难分轩轾。 0722 GMT，现货金 下滑0.1%至每盎司1,280.01美元，六周以来料将首次录得周线跌幅。 美国期金 下滑0.2%至每盎司1,281.40美元。 “我预期投资者将保持观望...在周日法国大选举行前，他们更可能是观察市场，而非投身场中进行交易，尤其是这场大选的结果并不明朗。”华侨银行分析师Barnabas Gan说道。 “短期内，如果地缘政治紧张情势加剧，金价可能达到1,300美元或 以上。” “如果周末(法国大选)没有意外，则周一金价可能修正，因避险对冲 操作减少，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说，“技术面而言， 金价似乎已经失去动能，过去几日的高点在降低。” 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，今年美联储仍有可能升息三次 ，但该行拥有观望经济如何发展的灵活性。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四 其黄金持仓量下降0.76%至854.25吨。 现货银 跌0.3%至每盎司17.95美元，连续第五日下跌。银价本 周迄今跌约3%。 铂金 跌0.7%至970.90美元。钯金 涨0.2%至798.55美元。 (完) (编译 高琦/杜明霞；审校 张涛/张明钧)