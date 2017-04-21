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亚洲 | 2017年 4月 21日 星期五 15:44 BJT

全球金市：现货金持稳，投资者在法国大选前夕变得谨慎

    路透4月21日 - 黄金价格周五持稳，避险需求依旧，投资者关注即将到来的法国总统大选首轮投票，目前主要候选人难分轩轾。
    
    0722 GMT，现货金      下滑0.1%至每盎司1,280.01美元，六周以来料将首次录得周线跌幅。
    
    美国期金       下滑0.2%至每盎司1,281.40美元。
    
    “我预期投资者将保持观望...在周日法国大选举行前，他们更可能是观察市场，而非投身场中进行交易，尤其是这场大选的结果并不明朗。”华侨银行分析师Barnabas Gan说道。

    “短期内，如果地缘政治紧张情势加剧，金价可能达到1,300美元或
以上。”
    
    “如果周末(法国大选)没有意外，则周一金价可能修正，因避险对冲
操作减少，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说，“技术面而言，
金价似乎已经失去动能，过去几日的高点在降低。”
    
    达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，今年美联储仍有可能升息三次
，但该行拥有观望经济如何发展的灵活性。            
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     称，周四
其黄金持仓量下降0.76%至854.25吨。            
    
    现货银      跌0.3%至每盎司17.95美元，连续第五日下跌。银价本
周迄今跌约3%。
    
    铂金      跌0.7%至970.90美元。钯金      涨0.2%至798.55美元。
(完) (编译 高琦/杜明霞；审校 张涛/张明钧)
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