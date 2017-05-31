全球金市：金价受美元下跌带动上涨，但美国预计即将加息限制升幅

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 金价本月变动不大 * 银价回落，周二触及一个月高位 * 铂金势将录得今年首个月度下跌 路透纽约/伦敦5月31日 - 金价周三上涨，因美元走软，以及地缘政 治紧张情绪提供支撑，但本月金价变动不大，因美国下月加息的可能性增 加。 美元兑一篮子主要货币 小跌，因华府政治紧张局势升温。在民 调显示下周大选前，英国执政的保守党支持率仍领先后，英镑反弹。之前 的一个预估显示，英国恐有悬峙国会风险。 不过本周美国公布的经济数据支持了美联储下月升息的观点，美元跌 幅有限。周三美国公布的数据则是有好有坏。 投资人翘首等待周五美国公布非农就业报告，可能为短期美元走势确 立基调。 法国兴业银行分析师在报告中表示，预计金价后市下跌，美联储今明 两年收紧政策将必然损及投资人对黄金的买兴。 该行预计金价第四季均值为1,200美元，建议投资人逢高出货。 在1849 GMT，现货金 升0.7%至每盎司1,271.14美元。周二一度 触及一个月高位1,270.47美元后收低0.3%，本月金价升约0.2%。 美国期金 收高0.6%，至每盎司1,270.30美元。 汤森路透数据显示，交易商预计美联储6月13-14日政策会议上加息25 个基点的可能性为86.6%。 其他贵金属中，现货银 下滑0.3%，报17.31美元，但本月上涨 了0.8%。 铂金 大涨1.2%至945.3美元，昨日下挫1.9%，录得近一个月最 大单日跌幅，本月势将创今年首个月度下跌。 钯金 升1.4%，至816.45美元，5月涨约0.3%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为