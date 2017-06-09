全球金市：金价回落，但钯金急升7%至16年高位

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 钯金触及2001年2月以来最高
* 金价下滑1%，因英镑回落提振美元
路透纽约/伦敦6月9日 - 金价周五下跌约1%，因美元走强。钯金急升逾7%，交易商称，因投机需求急增，迫使工业用户结清空头头寸。
钯金触及16年最高，因空头回补涨势推动其升穿长期技术阻力位。
钯金市场上出现现货溢价可能表明近期供应短缺。最近一段时间，现货溢价扩大，引发一波买盘。
这推动钯金价格升穿16年下行趋势线切入位868美元，引发进一步升势，并触及2001年初以来最高每盎司914.70美元。1902 GMT，现货钯金报每盎司889.50美元，劲扬4.3%。
“今日钯金市场走势背后的原因是工业需求良好，以及今年市场供应可能严重短缺，最主要的原因是，遭遇了投机需求的挤轧，”Mitsubishi分析师Jonathan Butler说。
金价连跌第三天，因英国首相特雷莎梅领导的保守党未能在大选中获得明确多数，拖累英镑大跌，从而推高美元指数至5月底以来最高。
现货金跌0.7%，报每盎司1,270.17美元。美国8月期金收报每盎司1,271.40美元，本周下跌近1%，为五周来首周下跌。
英镑计价的黄金攀升至近两个月高位1,007.98英镑，因英镑骤降多达2.5%。
其它贵金属方面，现货银跌1%，报每盎司17.21美元。现货铂金涨0.8%，报每盎司939.25美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为