全球金市：金价变动不大，投资人认为美国升息后的跌势到头

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 金价势将连跌第二周
* 金价触及5月24日来最低
* 钯金将录得四周来首次周线下跌
路透纽约/伦敦6月16日 - 黄金价格周五变动不大，因投资人认为由本周美国加息引起的金价下跌已经到头，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。
1819 GMT，现货金升0.1%，至每盎司1,254.24美元，盘中触及5月24日来最低的1,251.05美元。
美国8月期金收高0.2%，报每盎司1,256.50美元。
金价本周势将连续第二周下跌，自6月6日高位1,295.97已回落逾3%，因投资人消化美联储周三加息和政策前景暗示。
周四美国公布的经济数据强劲，对今年再度加息的忧虑加重，但周五公布的数据令人失望，压低了美债收益率和美元。
其他贵金属中，现货银跌0.2%，报16.68美元，盘中跌至四周最低的16.62美元。本周银价将挫约2.6%，为六周最大周度跌幅。
现货铂金上扬0.5%，报924.50美元，盘中跌至逾一个月最低的913.50美元。
现货钯金跌0.3%，报867.20美元，势将录得四周来首周下跌。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为