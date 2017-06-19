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亚洲 | 2017年 6月 19日 星期一 16:27 BJT

全球金市：金价小跌并触及近四周低点，因美元持坚

路透班加罗尔6月19日 - 黄金价格周一小跌并触及近四周低点，因美元持坚，市场等待美联储一位重要官员的讲话；美国上周公布了疲弱的经济数据。

被视作美联储主席叶伦亲密盟友的纽约联储总裁杜德利，将在纽约普拉茨堡与企业领袖一起参加圆桌会议。

“如果杜德利证实美联储将对升息保持鹰派立场，那么我认为金价不能很快回升，”Argonaut Securities分析师刘晓慧说。

0804 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,249.61美元；盘中曾触及5月24日以来低点1,248.63美元。

美国8月期金跌0.4%，报每盎司1,251美元。

尽管美联储上周升息，但经济数据较为疲软，给年内联储是否能再采取积极货币政策的前景撒下阴影。

路透大宗商品技术分析师王涛表示，现货金的波形和费波纳奇预测分析暗示，现货金预计跌至每盎司1,243美元。(完) (编译 艾茂林/李春喜; 审校 高琦/张若琪)
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