全球金市：金价小跌并触及近四周低点，因美元持坚

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月19日 - 黄金价格周一小跌并触及近四周低点，因美元持坚，市场等待美联储一位重要官员的讲话；美国上周公布了疲弱的经济数据。
被视作美联储主席叶伦亲密盟友的纽约联储总裁杜德利，将在纽约普拉茨堡与企业领袖一起参加圆桌会议。
“如果杜德利证实美联储将对升息保持鹰派立场，那么我认为金价不能很快回升，”Argonaut Securities分析师刘晓慧说。
0804 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,249.61美元；盘中曾触及5月24日以来低点1,248.63美元。
美国8月期金跌0.4%，报每盎司1,251美元。
尽管美联储上周升息，但经济数据较为疲软，给年内联储是否能再采取积极货币政策的前景撒下阴影。
路透大宗商品技术分析师王涛表示，现货金的波形和费波纳奇预测分析暗示，现货金预计跌至每盎司1,243美元。(完) (编译 艾茂林/李春喜; 审校 高琦/张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为