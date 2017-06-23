全球金市：金价触及一周高位，因美元疲弱和升息前景受限

* 美联储升息后，ETF黄金持有量下降 * 金价阻力位在55日移动均线切入位1,260美元 * 通胀上升前不应再升息-美联储布拉德 路透纽约/伦敦6月23日 - 金价周五攀升至一周高位，受助于美元疲 弱，全球的经济政治不确定性，以及美国进一步升息前景受抑。 圣路易斯联储总裁布拉德周五称，在通胀明确地升向美国联邦储备理 事会(FED/美联储)2%目标前，美联储不应该再升息，他的讲话凸显了美联 储内部对如何权衡近期通胀数据下滑存在难处。 但布拉德目前不是利率制定委员会有投票权的委员。 1804 GMT，现货金 升0.44%，报每盎司1,255.7美元， 稍早触 及1,258.81美元的盘中高位。 美国期金 升0.6%，报1,256.4美元，本周势将录得三周来的首 个周线升幅。 “金价在连续两周下跌后终于在本周回升了，短期内可能在1,240美 元筑底，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易董事Tai Wong称。 “后市，市场将解析叶伦主席下周的讲话，看看6月会议以来美联储 的立场是否有任何明显变化。” 美元兑一篮子主要货币 周五下跌，将录得三周来的最大单日跌 幅，因通胀数据疲弱，美联储是否会在今年再次升息的疑虑犹存。 美联储6月14日升息令投资者卖出黄金。全球最大黄金支持上市交易 基金SPDR Gold Trust 持金量从6月13日的2,787.5万盎司减少至2,7 45.6万盎司。 技术方面，在1,260美元附近的55日移动均线切入位将是第一个上行 阻力，然后下一个阻力位是在1,264美元附近的21日移动均线切入位，但 在1,249美元的100日移动均线切入位会提供强劲支撑。 银价 上涨1.1%，报每盎司16.71美元，铂金 上涨0.9%， 报929.25美元；钯金 下跌2.8%，报每盎司858.08美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)