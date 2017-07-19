全球金市：金价微跌，因美元在跌至数月低位后暂作喘息

路透班加罗尔7月19日 - 金价周三微幅下跌，因美元在暴跌至数月低位后暂作喘息，尽管今年美国货币政策收紧前景黯淡而且华府政治僵局继续令美元承压。

美元处于防守态势，仍接近逾10个月低位，因投资者认为即便按最佳情境，美国进一步收紧政策，其速度也会很慢，而围绕中国经济的乐观情绪则支撑亚股及大宗商品。

“尽管近期利好因素不少，但我们仍对今年金价持偏中性立场，”INTL FCStone分析师Edward Meir称，“不过我们目前也没有对金价过度看空，毕竟美元下跌的大背景很难会被忽略。”

“最近(金价)强势最重要是因为汇率，而不是别的因素，”法国兴业银行大宗商品策略师Mark Keenan表示。

他说，“我们继续预测未来价格将走低。”

0702 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,240.11美元；上日触及6月30日以来高点1,244.56美元。

美国8月期金跌0.2%，报每盎司1,239.50美元。

路透技术分析师王涛表示，由于已经扫清在1,239美元处的阻力，现货金可能进一步涨至每盎司1,250美元。

全球最大黄金支持的交易所上市交易基金--SPDR Gold Trust周二的黄金持仓较周一的827.07吨下降0.68%，至821.45吨。(完) (编译 刘秀红/李春喜 审校 王洋/艾茂林)