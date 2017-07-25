全球金市：金价从一个月高位回落，市场静待美联储政策决定

* 美联储开始为期两天的政策会议

* 现货银触及三周高位16.64美元

路透纽约/约翰内斯堡7月25日 - 金价周二从一个月高位回落，因股市上涨，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布政策声明，从中寻找货币政策线索。

美联储今天开始为期两天的政策会议，市场预期联储不会升息，但投资者将寻找未来行动的时机和步伐的线索。

1750 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,251.90美元，距离昨日触及的6月23日以来最高1,258.79美元不远。

美国8月期金收跌0.2%，报每盎司1,252.10美元。

“市场在寻找美联储收紧政策周期，以及决策者何时开始缩减(货币刺激规模)的明确信号，”ETF Securities的分析师Martin Arnold说。

受一系列良好业绩鼓舞，投资者进入欧美股市，这在一定程度上削弱了黄金的吸引力。

美元兑一篮子主要货币在13个月低位之上进一步反弹。

根据CME的Fedwatch工具，市场预计美联储在年底前升息的可能性为48%。

其它贵金属方面，现货银上涨0.6%，报每盎司16.54美元，盘中触及7月3日以来最高16.64美元，持于略低于切入位在16.65美元的50日移动均线的水平。

现货铂金上扬0.6%，报每盎司930.60美元，前一日触及逾五周最高940.40美元。现货钯金上涨1%，报每盎司856.80美元。(完) (编译 母红; 审校 刘静)