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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:45 BJT

全球金市：金价随欧元下滑，即将召开的欧洲央行会议可能放松政策

金融市场预计欧洲央行本周有可能会将存款利率下调至少10个基点、并扩大资产购买计划规模，但市场仍预计短期内通胀率不会达到目标水平。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月15-16日政策会议升息的预期很低，给金市带来支撑。

由于美国2月非农就业报告显示，非农就业岗位增加24.2万个，表现高于预期，美国就业市场的强劲势头尤为明显。但金价仍守稳，因许多交易商排除美国近期内升息的可能。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的持金量降至2,540万盎司，但并未远离上周所及18个月高位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/许娜；审校 张若琪/龚芳)

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