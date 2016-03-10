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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 15:21 BJT

全球金市：现货金下跌，因股市和美元在欧洲央行决议出炉前上涨

“所有人都在等待欧洲央行的会议，”香港永丰贵金属有限公司助理交易主管William Wong表示。

Wong说，如果欧洲央行像12月一样令市场再次失望，这可能使欧元复苏，并令金价涨至1,280美元。

美国4月期金 跌0.9%至每盎司1,246.70美元。

“我们对过去两天的金价回落并不很担心，因为我们认为只要收在1,246美元上方，金价的涨势将保持不变，”ScotiaMocatta的技术分析师写道。

“在我们看来，金价可能在这个水平盘整，然后劲升至1,307美元，”他们说这是2015年1月以来所未见的水平。

现货银 跌0.4%至每盎司15.23美元，铂金 跌0.8%至969.74美元，钯金 跌1%至557.75美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李春喜; 审校 孙茉莉/王洋)

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