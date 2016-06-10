全球金市：金价守在三周高位附近，周线有望连续第二周收高

现货银 下跌0.4%至每盎司17.21美元，稍早触及三周高位，本周已经累计上涨逾5%，有望录得4月29日来最大周线涨幅。

“上周出炉的美国非农就业数据意外疲弱，随后美联储主席叶伦讲话基调谨慎，为金价重启涨势打开大门。英国若退欧，则金价可能升向1,400美元，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师Daniel Hynes在报告中说。

“短期内投资者需求仍料强劲，受美国升息预期降温推动。宽松货币政策、债券收益率为负，以及美元升势可能暂停等因素，也应会提供支撑。”

美国非农就业数据公布后几天进行的一项路透调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在9月升息，但也有可能早在7月行动。非农就业数据令一些人担心经济增长势头减弱。

全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 的持金量周四增加0.71%至887.38吨，为2013年10月来最高。

其他贵金属方面，铂金 和钯金 有望连续第二周上涨。(完)

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