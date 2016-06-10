全球金市：金价守在三周高位附近，周线有望连续第二周收高

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
现货银 下跌0.4%至每盎司17.21美元，稍早触及三周高位，本周已经累计上涨逾5%，有望录得4月29日来最大周线涨幅。
“上周出炉的美国非农就业数据意外疲弱，随后美联储主席叶伦讲话基调谨慎，为金价重启涨势打开大门。英国若退欧，则金价可能升向1,400美元，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师Daniel Hynes在报告中说。
“短期内投资者需求仍料强劲，受美国升息预期降温推动。宽松货币政策、债券收益率为负，以及美元升势可能暂停等因素，也应会提供支撑。”
美国非农就业数据公布后几天进行的一项路透调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在9月升息，但也有可能早在7月行动。非农就业数据令一些人担心经济增长势头减弱。
全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 的持金量周四增加0.71%至887.38吨，为2013年10月来最高。
其他贵金属方面，铂金 和钯金 有望连续第二周上涨。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/杜明霞；审校 艾茂林/张荻)
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。