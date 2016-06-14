全球金市：现货金守在四周高位附近，关注美联储会议及英国退欧公投

美联储将在周二和周三举行会议，市场人士在等待该行释出下次何时对利率采取行动的线索。

基金经理Michael Hasenstab周一表示，美国公债没有投资者想象的那么安全，因为充分就业和通胀上升，给央行官员施加升息的压力。

ICM周一公布的两项民调显示，退欧阵营对留欧阵营的领先优势进一步扩大。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周一黄金持仓较周五增加0.27%至896.30吨，为2013年10月以来最高。

周一英镑计价的黄金价格飙升至2013年9月以来高点，因英镑兑美元跌至八周低点。

黄金生产商Kinross Gold 周一表示，由工会员工在毛里塔尼亚Tasiast矿发起的近三周罢工于周六结束。(完)

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