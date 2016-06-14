全球金市：现货金守在四周高位附近，关注美联储会议及英国退欧公投

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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美联储将在周二和周三举行会议，市场人士在等待该行释出下次何时对利率采取行动的线索。
基金经理Michael Hasenstab周一表示，美国公债没有投资者想象的那么安全，因为充分就业和通胀上升，给央行官员施加升息的压力。
ICM周一公布的两项民调显示，退欧阵营对留欧阵营的领先优势进一步扩大。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周一黄金持仓较周五增加0.27%至896.30吨，为2013年10月以来最高。
周一英镑计价的黄金价格飙升至2013年9月以来高点，因英镑兑美元跌至八周低点。
黄金生产商Kinross Gold 周一表示，由工会员工在毛里塔尼亚Tasiast矿发起的近三周罢工于周六结束。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李春喜 审校 白云/龚芳)
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