全球金市：金价下跌逾1%，因英国脱欧疑虑略有缓解

亚股周一早盘上涨，因市场对英国在公投中留在欧盟的预期升温，提振了冒险意愿，带动英镑兑其他货币跳涨。

如果英国6月23日公投退出欧盟，可能使欧洲跌回衰退，并加大全球经济的压力。

周六发布的两份民意调查结果显示，希望英国留欧的造势活动重新取得领先优势，给奋力希望避免周四公投赞同退欧的首相卡梅伦一大鼓舞。第三份民调也显示，支持率偏向留欧阵营，卡梅伦获得一家主要报纸的支持，星期天邮报呼吁读者投票赞同留欧。

本周美股可能交投增量、波动加剧，因投资者为英国公投做准备。

美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，在长达两年半的时间内，美国经济可能只需要升息一次，而美联储却在暗示另外的升息路径，这有损其可信度。布拉德是在周五主张央行应改变看待和讨论政策的方式时做出上述表示的。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周五的持仓量较上日增加0.59%至907.88吨，为2013年9月以来最高。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金