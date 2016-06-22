全球金市：金价徘徊在逾一周低位附近，市场关注英国公投

欧洲股市：回升，但本周录得六个月来的最糟糕表现
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
如果英国6月23日投票脱离欧盟，可能使欧洲经济陷入衰退，加大全球经济的压力，因此将提升黄金避险的魅力。
美联储主席叶伦周二表示，美联储今年升息的能力将由就业回升的状况决定；就业回升将让决策者相信美国经济没有下滑。
美元周三在亚洲早盘守住温和涨幅，而英镑在空头回补带动下的涨势失去动能。
技术分析师周二表示，如果英国公投推动金价突破位于上周高点的重要阻力位，金价可能涨至近三年最高。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量增加0.39%至912.33吨，为2013年9月以来高位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李春喜 审校 张若琪/龚芳)
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
路透伦敦5月19日 - 期铜周五上涨，本周周线升幅超过2%，拜美元疲弱和对中国经济的担忧缓解所赐。期锌急升逾3%，因库存减少。
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