全球金市：金价徘徊在逾一周低位附近，市场关注英国公投

如果英国6月23日投票脱离欧盟，可能使欧洲经济陷入衰退，加大全球经济的压力，因此将提升黄金避险的魅力。

美联储主席叶伦周二表示，美联储今年升息的能力将由就业回升的状况决定；就业回升将让决策者相信美国经济没有下滑。

美元周三在亚洲早盘守住温和涨幅，而英镑在空头回补带动下的涨势失去动能。

技术分析师周二表示，如果英国公投推动金价突破位于上周高点的重要阻力位，金价可能涨至近三年最高。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量增加0.39%至912.33吨，为2013年9月以来高位。(完)

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