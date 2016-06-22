全球金市：金价触及两周低位，市场关注英国公投

若英国公投选择退出欧盟，可能将导致经济再次陷入衰退，令全球经济承受更多的压力，进而增加黄金的避险魅力。

“距离公投还有不到48小时，市场人士似乎在为‘留欧’布仓，然而若公投结果是‘退欧’的话，黄金将有超过三位数的涨幅，”MKS Group交易员James Gardiner在报告中称，他指的是金价可能至少上涨100美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust持仓周二增加0.39%至912.33吨，为2013年9月来最高。

现货银 跌0.1%至每盎司17.24，现货钯金 涨0.6%至每盎司554美元，现货铂金 涨0.5%至每盎司981美元。(完)

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