全球金市：现货金上涨1%，投资者在英国公投退欧后寻求避险资产

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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2306GMT，现货金 上涨1.35%至每盎司1,332.8美元，上个交易日跳涨4.8%，且盘中一度来到2014年3月以来最高1,358.20美元。
美国期金 上涨1%至每盎司1,336美元。
周一亚洲早盘，美国股指期货下滑，英镑下滑超过1%，市场想尽力摆脱英国决定退欧带来的诸多不确定性的影响。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/许娜；审校 王丽鑫/张若琪)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完