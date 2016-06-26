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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 07:35 BJT

全球金市：现货金上涨1%，投资者在英国公投退欧后寻求避险资产

2306GMT，现货金 上涨1.35%至每盎司1,332.8美元，上个交易日跳涨4.8%，且盘中一度来到2014年3月以来最高1,358.20美元。

美国期金 上涨1%至每盎司1,336美元。

周一亚洲早盘，美国股指期货下滑，英镑下滑超过1%，市场想尽力摆脱英国决定退欧带来的诸多不确定性的影响。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/许娜；审校 王丽鑫/张若琪)

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