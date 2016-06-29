全球金市：金价反弹，因在英国公投退欧后经济面担忧犹存

美国期金 上涨0.4%，报1,323.50美元。

“尽管周二全球股市强劲反弹(导致金价小幅回落)，但我们不能肯定本周剩余时间是否还会这样，如果周三股市疲软也不会感到意外，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。

“因此，黄金可能收复周二的失地，欧洲之外的地缘政治消息可能提供额外的支撑。

本周现货金与铂金 价格之差创下纪录最高，因英国退欧后，机构投资者和散户均买入黄金。

山东黄金集团首席分析师Jiang Shu表示，只要英国退欧被认为不是全球经济发展的长期威胁，未来2-3周金价可能在每盎司1,400-1,450美元之间交投。

“如果认为英国退欧严重冲击市场，全球央行将出手安抚市场，这不利于黄金，”他并称。

现货银 上涨2.5%至每盎司18.20美元，接近周五所及的一年半高点18.31美元；铂金 攀升1.1%至984.99美元；钯金 涨0.6%至571.47美元。(完)

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