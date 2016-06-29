全球金市：金价反弹，因在英国公投退欧后经济面担忧犹存

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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美国期金 上涨0.4%，报1,323.50美元。
“尽管周二全球股市强劲反弹(导致金价小幅回落)，但我们不能肯定本周剩余时间是否还会这样，如果周三股市疲软也不会感到意外，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。
“因此，黄金可能收复周二的失地，欧洲之外的地缘政治消息可能提供额外的支撑。
本周现货金与铂金 价格之差创下纪录最高，因英国退欧后，机构投资者和散户均买入黄金。
山东黄金集团首席分析师Jiang Shu表示，只要英国退欧被认为不是全球经济发展的长期威胁，未来2-3周金价可能在每盎司1,400-1,450美元之间交投。
“如果认为英国退欧严重冲击市场，全球央行将出手安抚市场，这不利于黄金，”他并称。
现货银 上涨2.5%至每盎司18.20美元，接近周五所及的一年半高点18.31美元；铂金 攀升1.1%至984.99美元；钯金 涨0.6%至571.47美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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(编译 汪红英/李春喜 审校 郑茵/张明钧)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完