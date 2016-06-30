全球金市：金价持稳，但因退欧公投本月升幅为2月来最大

* 全球股市连续第三天上涨

* 银价势将录得四年来表现最好的一季

路透纽约/伦敦6月30日 - 金价周四持稳，因其他市场显露回稳迹象，但金价仍势将录得2月来涨幅最大的一个月，因上周英国公投结果为退出欧盟。

在英国公投结果公布后，股市、债市和汇市均遭重创，投资人慌忙寻求在金市中避险，金价一度升至近两年最高的1,358.20美元。

但周四英国公投后的余波平息，全球股市连续第三天上涨，公债收益率徘徊在纪录低点附近。

英国央行总裁卡尼周四表示，在上周英国公投结果为令人震惊的退出欧盟后，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。

1931 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,320.90美元，美国8月期金 收低0.5%，报每盎司1,320.60美元。

获利了结和缺乏实货需求限制了金价的升势，MKS交易部门主管Afshin Nabavi称。

本月金价仍大涨了8.7%，势将连升第二季，今年上半年的涨幅达到24.4%。

银价本季升幅约22%，为近四年最佳季度表现。

现货银 大涨2.7%，至每盎司18.76美元的2014年9月以来高位。

铂金 攀升2.3%，至每盎司1,025.60美元，盘中升至1,026.10美元，此为5月20日来最高，钯金 上涨1.7%至每盎司595.47美元，盘中升至5月13日来最高的598.26美元。(完)

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