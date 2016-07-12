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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 03:15 BJT

全球金市：金价下跌近2%，因股市反弹

* 投资者密切关注刺激举措消息

* 美国升息重新成为焦点

* 铂金两周来首次下跌

路透纽约/伦敦7月12日 - 金价周二录得三周来最大单日跌幅，因英国政治不确定性得到缓解及经济刺激举措的预期提振全球股市反弹，投资者对避险资产的需求受到抑制。

现货金 至多下跌1.9%，至每盎司1,329.75美元，1820 GMT，下跌1.6%，报1,332.86美元。

交投最活跃的美国8月期金 收跌1.6%，报1,335.30美元。

“英国的紧张局势暂时得到缓解，英国将很快有新首相了，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa称。

“英镑上涨，对黄金和其它避险资产的需求下降，”他称。

自英国投票决定脱欧以来，黄金已经上涨了近100美元，因忧心忡忡的投资者争相涌向避险资产。

获利回吐和美国股市创新高也重压金价，U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。

对日本采取更多财政刺激举措的预期升温，预计英国央行可能最快在周四的月度政策会议上下调利率。

市场还在评估是否最新的、好于预期的美国就业数据提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息前景。

根据路透调查的货币市场交易员预计，欧洲央行不会在下周会议上进一步放宽货币政策。

现货银 下跌0.65%，报每盎司20.13美元。现货铂金 两周来首次下跌，跌1.14%，报1,087美元，现货钯金 升1%，报627.50美元。

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (完)

(编译 刘静；审校 母红)

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