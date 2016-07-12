全球金市：金价下跌近2%，因股市反弹

美国个股：通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划--消息
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
* 投资者密切关注刺激举措消息
* 美国升息重新成为焦点
* 铂金两周来首次下跌
路透纽约/伦敦7月12日 - 金价周二录得三周来最大单日跌幅，因英国政治不确定性得到缓解及经济刺激举措的预期提振全球股市反弹，投资者对避险资产的需求受到抑制。
现货金 至多下跌1.9%，至每盎司1,329.75美元，1820 GMT，下跌1.6%，报1,332.86美元。
交投最活跃的美国8月期金 收跌1.6%，报1,335.30美元。
“英国的紧张局势暂时得到缓解，英国将很快有新首相了，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa称。
“英镑上涨，对黄金和其它避险资产的需求下降，”他称。
自英国投票决定脱欧以来，黄金已经上涨了近100美元，因忧心忡忡的投资者争相涌向避险资产。
获利回吐和美国股市创新高也重压金价，U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。
对日本采取更多财政刺激举措的预期升温，预计英国央行可能最快在周四的月度政策会议上下调利率。
市场还在评估是否最新的、好于预期的美国就业数据提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息前景。
根据路透调查的货币市场交易员预计，欧洲央行不会在下周会议上进一步放宽货币政策。
现货银 下跌0.65%，报每盎司20.13美元。现货铂金 两周来首次下跌，跌1.14%，报1,087美元，现货钯金 升1%，报627.50美元。
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下